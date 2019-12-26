Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 288 lira oldu.

26.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:40
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 288 lira oldu.

'da 287,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 288 liradan, bin 897 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 918 liradan, 263 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 267 liradan, bin 854 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 874 liradan, 927 liradan alınan Yarım Ziynet 937 liradan ve 464 liradan alınan Çeyrek Ziynet 469 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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