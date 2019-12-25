25.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:45

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 286,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 286,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 286,50 liradan, bin 887 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 908 liradan, 261 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 265 liradan, bin 844 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 864 liradan, 922 liradan alınan Yarım Ziynet 932 liradan ve 461 liradan alınan Çeyrek Ziynet 466 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA