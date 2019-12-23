Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 284 lira oldu.

23.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:30
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 284 lira oldu.

'da 283,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 284 liradan, bin 871 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 892 liradan, 259 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 263 liradan, bin 828 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 848 liradan, 914 liradan alınan Yarım Ziynet 924 liradan ve 457 liradan alınan Çeyrek Ziynet 462 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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