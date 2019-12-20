20.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:30

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 282,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 282,70 liradan, bin 862 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 883 liradan, 257,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 261,50 liradan, bin 819 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 839 liradan, 910 liradan alınan Yarım Ziynet 920 liradan ve 455 liradan alınan Çeyrek Ziynet 460 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA