20.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:17

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 281,60 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 281,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 281,60 liradan, bin 855 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 876 liradan, 257 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 261 liradan, bin 812 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 832 liradan, 906 liradan alınan Yarım Ziynet 916 liradan ve 453 liradan alınan Çeyrek Ziynet 458 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA