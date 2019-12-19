Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 281,70 lira oldu.

19.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:25
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 281,70 lira oldu.

'da 281,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 281,70 liradan, bin 855 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 876 liradan, 257 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 261 liradan, bin 813 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 833 liradan, 906 liradan alınan Yarım Ziynet 916 liradan ve 453 liradan alınan Çeyrek Ziynet 458 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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