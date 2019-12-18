18.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:15

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 280,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 280,80 liradan, bin 849 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 870 liradan, 256 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 260 liradan, bin 807 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 827 liradan, 904 liradan alınan Yarım Ziynet 914 liradan ve 452 liradan alınan Çeyrek Ziynet 457 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA