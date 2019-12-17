17.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:06

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,90 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 278,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278,90 liradan, bin 837 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 858 liradan, 254 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 258 liradan, bin 795 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 815 liradan, 897 liradan alınan Yarım Ziynet 907 liradan ve 449 liradan alınan Çeyrek Ziynet 454 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA