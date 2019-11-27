27.11.2019 18:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:45

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 270,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,40 liradan, bin 781 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 802 liradan, 246,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250,50 liradan, bin 740 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 760 liradan, 870 liradan alınan Yarım Ziynet 880 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA