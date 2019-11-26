26.11.2019 13:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:17

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,70 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 269,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 269,70 liradan, bin 776 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 797 liradan, 246 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250 liradan, bin 736 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 756 liradan, 868 liradan alınan Yarım Ziynet 878 liradan ve 434 liradan alınan Çeyrek Ziynet 439 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA