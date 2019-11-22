22.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:04

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,20 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 270 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,20 liradan, bin 779 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 800 liradan, 246,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250,30 liradan, bin 739 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 759 liradan, 869 liradan alınan Yarım Ziynet 879 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA