11.11.2019 12:49 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:54

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 272,40 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 272,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 272,40 liradan, bin 794 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 815 liradan, 248 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 252 liradan, bin 753 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 773 liradan, 877 liradan alınan Yarım Ziynet 887 liradan ve 439 liradan alınan Çeyrek Ziynet 444 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA