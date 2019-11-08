08.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:10

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 271,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 271,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,90 liradan, bin 791 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 812 liradan, 247,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,80 liradan, bin 750 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 770 liradan, 875 liradan alınan Yarım Ziynet 885 liradan ve 438 liradan alınan Çeyrek Ziynet 443 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA