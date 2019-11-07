07.11.2019 12:41 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:46

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,30 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 274,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 274,30 liradan, bin 806 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 827 liradan, 250 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 254 liradan, bin 765 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 785 liradan, 883 liradan alınan Yarım Ziynet 893 liradan ve 441 liradan alınan Çeyrek Ziynet 446 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA