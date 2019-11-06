06.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:10

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 276 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 276,20 liradan, bin 819 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 840 liradan, 251,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255,70 liradan, bin 777 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 797 liradan, 888 liradan alınan Yarım Ziynet 898 liradan ve 444 liradan alınan Çeyrek Ziynet 449 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA