05.11.2019 13:10

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 277,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277,30 liradan, bin 826 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 847 liradan, 253 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257 liradan, bin 785 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 805 liradan, 892 liradan alınan Yarım Ziynet 902 liradan ve 446 liradan alınan Çeyrek Ziynet 451 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA