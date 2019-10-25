25.10.2019 13:25

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 278,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278,30 liradan, bin 833 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 854 liradan, 253,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257,50 liradan, bin 791 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 811 liradan, 896 liradan alınan Yarım Ziynet 906 liradan ve 448 liradan alınan Çeyrek Ziynet 453 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA