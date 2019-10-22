22.10.2019 13:00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 279,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 279,50 liradan, bin 841 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 862 liradan, 254,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 258,70 liradan, bin 799 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 819 liradan, 899 liradan alınan Yarım Ziynet 909 liradan ve 450 liradan alınan Çeyrek Ziynet 455 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA