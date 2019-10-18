18.10.2019 17:55

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 277 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277,20 liradan, bin 825 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 846 liradan, 252,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256,60 liradan, bin 784 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 804 liradan, 892 liradan alınan Yarım Ziynet 902 liradan ve 446 liradan alınan Çeyrek Ziynet 451 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA