15.10.2019 17:30

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 281,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 282 liradan, bin 857 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 878 liradan, 257 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 261 liradan, bin 815 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 835 liradan, 907 liradan alınan Yarım Ziynet 917 liradan ve 454 liradan alınan Çeyrek Ziynet 459 liradan satıldı.

(EE-E)

Kaynak: İHA