10.10.2019 13:24

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 285,30 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 285,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 285,30 liradan, bin 879 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 900 liradan, 260 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 264 liradan, bin 836 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 856 liradan, 918 liradan alınan Yarım Ziynet 928 liradan ve 459 liradan alınan Çeyrek Ziynet 464 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA