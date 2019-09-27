27.09.2019 17:39

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 271,50 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 271,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,50 liradan, bin 788 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 809 liradan, 247,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,50 liradan, bin 747 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 767 liradan, 874 liradan alınan Yarım Ziynet 884 liradan ve 437 liradan alınan Çeyrek Ziynet 442 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA