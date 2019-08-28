28.08.2019 13:25

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 288,20 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 288 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 288,20 liradan, bin 898 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 919 liradan, 263 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 267 liradan, bin 855 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 875 liradan, 928 liradan alınan Yarım Ziynet 938 liradan ve 464 liradan alınan Çeyrek Ziynet 469 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA