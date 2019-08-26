26.08.2019 17:24

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 285,80 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 285,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 285,80 liradan, bin 882 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 903 liradan, 260,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 264,50 liradan, bin 839 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 859 liradan, 920 liradan alınan Yarım Ziynet 930 liradan ve 460 liradan alınan Çeyrek Ziynet 465 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA