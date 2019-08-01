Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 252,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 252,70 liradan, bin 664 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 685 liradan, 230 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 234 liradan, bin 626 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 636 liradan, 813 liradan alınan Yarım Ziynet 823 liradan ve 406 liradan alınan Çeyrek Ziynet 411 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA