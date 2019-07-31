Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 254,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 254,30 liradan, bin 675 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 696 liradan, 232 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 236 liradan, bin 636 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 656 liradan, 818 liradan alınan Yarım Ziynet 828 liradan ve 409 liradan alınan Çeyrek Ziynet 414 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA