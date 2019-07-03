Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 256,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 256 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 256,20 liradan, bin 687 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 708 liradan, 233,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 237,50 liradan, bin 649 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 669 liradan, 824 liradan alınan Yarım Ziynet 834 liradan ve 412 liradan alınan Çeyrek Ziynet 417 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA