Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 256,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 256,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 256,90 liradan, bin 692 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 713 liradan, 234 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 283 liradan, bin 653 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 673 liradan, 827 liradan alınan Yarım Ziynet 837 liradan ve 413 liradan alınan Çeyrek Ziynet 418 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA