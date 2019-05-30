Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 244,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 244 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 244,20 liradan, bin 608 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 629 liradan, 222,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 226,50 liradan, bin 571 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 591 liradan, 786 liradan alınan Yarım Ziynet 796 liradan ve 493 liradan alınan Çeyrek Ziynet 398 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA