Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 241,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 241,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 241,50 liradan, bin 590 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 611 liradan, 220 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 224 liradan, bin 554 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 554 liradan, 574 liradan alınan Yarım Ziynet 777 liradan ve 388 liradan alınan Çeyrek Ziynet 393 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA