Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 232,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 232,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 232,70 liradan, bin 532 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 553 liradan, 212 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 216 liradan, bin 497 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 517 liradan, 749 liradan alınan Yarım Ziynet 759 liradan ve 375 liradan alınan Çeyrek Ziynet 380 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA