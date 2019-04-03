Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 233,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 233,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 233,70 liradan, bin 539 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 560 liradan, 213 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 218 liradan, bin 504 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 524 liradan, 752 liradan alınan Yarım Ziynet 762 liradan ve 376 liradan alınan Çeyrek Ziynet 381 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA