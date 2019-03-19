Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 229,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 230 liradan, bin 514 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 535 liradan, 209,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 213,60 liradan, bin 480 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 500 liradan, 740 liradan alınan Yarım Ziynet 750 liradan ve 370 liradan alınan Çeyrek Ziynet 375 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA