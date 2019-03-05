Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 222,10 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 221,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 222,10 liradan, bin 462 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 483 liradan, 202,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 206,50 liradan, bin 429 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 449 liradan, 715 liradan alınan Yarım Ziynet 725 liradan ve 357 liradan alınan Çeyrek Ziynet 362 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA