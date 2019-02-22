Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 227 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 227,20 liradan, bin 496 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 517 liradan, 207 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 211 liradan, bin 462 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 482 liradan, 731 liradan alınan Yarım Ziynet 741 liradan ve 365 liradan alınan Çeyrek Ziynet 370 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA