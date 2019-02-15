Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 223,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 223,70 liradan, bin 473 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 494 liradan, 204 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 208 liradan, bin 439 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 459 liradan, 720 liradan alınan Yarım Ziynet 730 liradan ve 360 liradan alınan Çeyrek Ziynet 365 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA