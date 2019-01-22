Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 220,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 221 liradan, bin 455 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 476 liradan, 201 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 205 liradan, bin 422 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 442 liradan, 711 liradan alınan Yarım Ziynet 721 liradan ve 355 liradan alınan Çeyrek Ziynet 360 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA