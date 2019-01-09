Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 226,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 226,60 liradan, bin 492 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 513 liradan, 206,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210,50 liradan, bin 458 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 478 liradan, 729 liradan alınan Yarım Ziynet 739 liradan ve 365 liradan alınan Çeyrek Ziynet 370 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA