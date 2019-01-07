Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,40 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 223,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 223,40 liradan, bin 471 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 492 liradan, 203,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 207,50 liradan, bin 437 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 457 liradan, 719 liradan alınan Yarım Ziynet 729 liradan ve 360 liradan alınan Çeyrek Ziynet 365 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA