Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 215,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 215,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 215,40 liradan, bin 418 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 439 liradan, 196 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 200 liradan, bin 386 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 406 liradan, 693 liradan alınan Yarım Ziynet 703 liradan ve 346 liradan alınan Çeyrek Ziynet 351 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA