Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 215 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 214,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 215 liradan, bin 415 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 436 liradan, 196 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 200 liradan, bin 383 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 403 liradan, 692 liradan alınan Yarım Ziynet 702 liradan ve 346 liradan alınan Çeyrek Ziynet 351 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA