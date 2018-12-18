Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 214,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 214,80 liradan, bin 414 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 435 liradan, 196 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 200 liradan, bin 382 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 402 liradan, 691 liradan alınan Yarım Ziynet 701 liradan ve 346 liradan alınan Çeyrek Ziynet 351 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA