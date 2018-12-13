Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 215,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 215 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 215,20 liradan, bin 417 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 438 liradan, 196 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 200 liradan, bin 385 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 405 liradan, 692 liradan alınan Yarım Ziynet 702 liradan ve 346 liradan alınan Çeyrek Ziynet 351 liradan satılıyor. - İSTANBUL