Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 212,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 212,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 212,40 liradan, bin 398 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 419 liradan, 193,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 197,50 liradan, bin 366 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 386 liradan, 683 liradan alınan Yarım Ziynet 693 liradan ve 342 liradan alınan Çeyrek Ziynet 347 liradan satıldı.

(İHA)