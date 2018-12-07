Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 213,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 213 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 213,20 liradan, bin 404 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 425 liradan, 194,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 198,25 liradan, bin 371 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 392 liradan, 686 liradan alınan Yarım Ziynet 696 liradan ve 343 liradan alınan Çeyrek Ziynet 348 liradan satılıyor. - İSTANBUL