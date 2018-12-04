Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 213,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 213,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 213,90 liradan, bin 408 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 429 liradan, 195 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 199 liradan, bin 376 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 386 liradan, 688 liradan alınan Yarım Ziynet 698 liradan ve 344 liradan alınan Çeyrek Ziynet 349 liradan satıldı. - İSTANBUL