Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 203,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 203,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 203,60 liradan, bin 340 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 361 liradan, 185,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 189,50 liradan, bin 310 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 330 liradan, 655 liradan alınan Yarım Ziynet 665 liradan ve 327 liradan alınan Çeyrek Ziynet 332 liradan satıldı. - İSTANBUL