Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 206,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 206,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 206,50 liradan, bin 360 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 381 liradan, 188 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 192 liradan, bin 329 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 349 liradan, 664 liradan alınan Yarım Ziynet 674 liradan ve 332 liradan alınan Çeyrek Ziynet 337 liradan satılıyor.

(İHA)