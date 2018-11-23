Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 208,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 208 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 208,20 liradan, bin 371 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 392 liradan, 190 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 194 liradan, bin 340 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 360 liradan, 670 liradan alınan Yarım Ziynet 680 liradan ve 335 liradan alınan Çeyrek Ziynet 340 liradan satıldı. - İSTANBUL