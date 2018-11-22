Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 209 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 208,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 209 liradan, bin 376 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 397 liradan, 190,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 194,50 liradan, bin 345 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 365 liradan, 672 liradan alınan Yarım Ziynet 682 liradan ve 336 liradan alınan Çeyrek Ziynet 341 liradan satıldı. - İSTANBUL